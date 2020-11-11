В России выявили меньше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Москве - почти на полторы тысячи случаев меньше, чем днем ранее

В России за сутки выявили еще 19851 случай коронавируса. Это на 1126 случаев меньше, чем днем ранее (20977).

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4477 случаев. Это почти на полторы тысячи меньше, чем было выявлено накануне (5902). В Подмосковье заболел еще 701 человек.

Вылечились от коронавируса 18616 пациентов, в том числе в Москве – 3857. Скончались 432 заразившихся, из них 73 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1836960 случаев заражения коронавирусом. Скончались 31593 человека. Выздоровели 1369357 пациентов.

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