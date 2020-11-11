Названы правила здорового сна для тревожных людей

Тревожным людям бывает сложно уснуть

У тревожных людей зачастую встречаются проблемы со сном. Невролог Владислав Елиневский объяснил, как наладить сон и сделать его крепким и глубоким.

Врач рекомендовал не спать днем, если после этого ночью бывает сложно заснуть. Кроме того, в дневные часы желательно вообще не ложиться в кровать, даже чтобы почитать или посмотреть фильм. Также стоит поддерживать определенный режим активности, чтобы к вечеру организм достаточно устал и исчерпал энергию.

Людям, имеющим проблемы со сном, следует начинать готовиться к нему с вечера. За три-четыре часа нужно прекратить физические упражнения и отказаться от плотной еды. Также стоит сократить количество выпиваемой вечером жидкости, убрать лишний свет и раздражители. С последним могут помочь маска для сна и беруши, передает Мир24.

Ложиться спать лучше всего в одно и то же время и засыпать в одинаковой позе. "Если сон не наступает, можно постараться расслабиться, представить, что вы лежите на берегу моря, подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы. Если нет чувства сонливости, в этот момент идти в кровать не нужно. Нужно постараться это чувство у себя спровоцировать", - отметил Елиневский.

Если советы не помогли вовремя уснуть, то можно встать и немного походить, почитать книгу или выпить теплого молока, добавил невролог.

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