Самый длинный участок ЦКАД открыли в Подмосковье

Трасса имеет четыре полосы

В Московской области в среду торжественно открыли третий участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Это самый протяжённый отрезок - длиной в 105 километров. Он соединяет федеральные трассы М-7 "Волга" и М-11"Нева". И является центральным участком международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", передает "ТВ Центр".

Дорога имеет четыре полосы движения, расчетная скорость на ней - 110 километров в час. Для повышения пропускной способности и сокращения времени в пути предусмотрена система взимания платы, при которой не нужно останавливаться, чтобы оплатить проезд.

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