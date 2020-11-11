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Россияне заметили рост уровня агрессии в обществе

11:17
  • среда
  • 11 ноября 2020

Год выдался напряженным

49% участников опроса заявили, что за время пандемии коронавируса в России вырос уровень агрессии. 
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25% россиян не заметили роста агрессии. По мнению 26% респондентов, написать грубый или эмоциональный комментарий в защиту другого человека - это нормально. 

52% граждан сказали, что за последний год они не заступались ни за кого в соцсетях. 44% не делали это в реальной жизни.  

Специалисты Research.me, UX-лаборатории Mail.ru Group и UXSSR выяснили, что 65% россиян не хотят участвовать в публичном споре, заступаясь за жертву интернет-агрессии. Им это кажется бессмысленным. 38% свидетелей проявления агрессии в Сети не пытаются разобраться в сути конфликта.    

"Кроме того, мужчины чаще женщин называют саркастические комментарии приемлемыми (51% против 30% соответственно). Публичное обвинение человека или организации в ситуации, когда больше некуда обратиться, 76% пользователей рунета относят к приемлемому поведению", - пишет ТАСС.

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