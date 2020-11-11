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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Ани Симоновой

10:47
  • среда
  • 11 ноября 2020

Девочке нужна операция на тазобедренных суставах

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение годовалой Ани Симоновой из Воскресенска.

У девочки - врожденный вывих правого тазобедренного сустава и подвывих левого, из-за чего в будущем Ане грозит инвалидность и множество проблем со здоровьем. Помочь Ане может только операция, сделать ее готовы в немецкой клинике "Хелиос". Лечение стоит 4957222  рубля - для семьи сумма неподъемная.

Слова благодарности от мамы Ани:

"Огромное спасибо за возможность вылечить мою драгоценную доченьку и поставить ее на здоровые ножки! Благодаря вам Анечка будет улыбаться, вести полноценный образ жизни, а еще играть и бегать вместе со своими сверстниками. Благодаря вам у дочки не пропадет кусочек детства. Спасибо, что дали возможность пройти лечение, после которого Анечка уже в скором времени встанет на здоровые ножки и в ее памяти не останется пережитого стресса. Благодарю вас, дорогие благотворители, за жизнь без ограничений и болезненных ощущений! Спасибо за отзывчивость, доброту и понимание! Я безмерно благодарна вам!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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