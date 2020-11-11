В Россию пришла "украинская" осень

Погода на месяц отстает от нормы

На европейскую часть России в этом году пришла "украинская осень". Листопад начался на месяц позже обычного, в начале ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц", — сказал метеоролог. По словам Вильфанда, в центре европейской части страны осень была такой же, как в Воронеже или в Липецке.

Синоптик пояснил: в Россию названия месяцев пришли из римской традиции, они не отражают реальных климатических изменений в этот период. А вот в украинском языке октябрь - "жовтень", когда деревья стоят желтыми, а ноябрь так и называется - "листопад", приводит комментарий метеоролога РИА Новости.

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