Минздрав объяснил, почему люди заражаются коронавирусом после прививки

Вакцина начинает действовать не сразу

В Минздраве объяснили, почему некоторые люди после вакцинации от COVID-19 все-таки заболели коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что после прививки должно пройти какое-то время, чтобы выработались антитела, передает РИА Новости.

"Вакцина "Спутник V" — двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета", - рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, если вакцинированный человек все-таки заболел коронавирусом, значит он успел заразиться до появления иммунитета. Кузнецов добавил, что после вакцинации минимум три недели следует соблюдать меры предосторожности.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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