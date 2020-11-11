В России зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса

Показатель предыдущего дня превышен почти на сотню

В России зафиксирован новый максимум смертельных случаев из-за коронавируса. За сутки в стране умерли 432 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии, сообщили федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 368 скончавшихся за сутки из-за COVID-19 пациентах. По данным штаба, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране составило 31 593 – это 1,72% от всех заразившихся.

В оперштабе также сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 4 477. Это минимальный показатель с 28 октября.

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