Сенатор Инна Святенко: На социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 трлн рублей

Все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что около 1,8 трлн рублей бюджета столицы на 2021 год направят на социальную сферу. Это на 90 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

Годовой бюджет города составит 3,1 трлн рублей. В следующем году на социальные статьи придется более 56% московской казны, отметила Святенко. Она подчеркнула, что город выполнит все социальные обязательства перед москвичами и продолжит реализацию программы по борьбе с COVID-19.

Сенатор сказала, что объем госпрограммы развития здравоохранения в 2021 году увеличивается на 12%.

"К ставшим привычными целям (повышение доступности и качества медпомощи) добавляется комплекс мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, предусмотрена массовая бесплатная вакцинация населения от этого недуга: на это запланировано выделить около 10 млрд рублей. Все другие программы вакцинации также сохраняются в полном объеме. Социальные статьи расходов, обеспечивающие благополучие и здоровье людей, крайне важны. Обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием - на это отводится более 45 млрд рублей. На онкологические программы лекарственного обеспечения заложено более 15 млрд рублей, на лучевую терапию - 2,6 млрд рублей. На медикаментозную реабилитацию после инфаркта выделено 3 млрд рублей и другие", - цитирует Инну Святенко агентство "Москва".

Почти 530 млрд рублей власти собираются направить на доплату к пенсиям, льготы на проезд и оплату ЖКХ и другие способы материальной поддержки граждан.

"В частности, прямые денежные выплаты москвичам старшего возраста составят 188,8 млрд руб., а семьям с детьми выплатят 63,5 млрд. Рост этой графы расходов составил около 6% по сравнению с 2020 годом - это необходимо для индексации пособий и выплат на величину большую, чем показатель инфляции", - рассказала Святенко.

Москва не планирует отказываться от социальных программ из-за пандемии коронавируса, сказала сенатор. К примеру, продолжатся проекты "Наше сокровище" (выдача "приданого" новорожденным москвичам) и "Московское долголетие", которое обеспечивает пожилых граждан досугом и возможностями саморазвития. Эти программы стали визитными карточками города.

В бюджете на 2021 году заложено повышение выплат врачам, учителям и другим категориям бюджетников. "Москва, несмотря ни на что, остается верна своему главному правилу: интересы жителей - важнее всего", - заявила Инна Святенко.

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