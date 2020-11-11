Зеленский пошел под суд за нарушение карантина

Дело рассматривается в Конституционном суде Украины

Дело о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским карантинных ограничений в период пандемии коронавируса рассмотрит Конституционный суд. Судьи должны решить, законно ли привлекать главу государства к административной ответственности.

"Постановлением третьей коллегии судей первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года открыто конституционное производство по этому делу", - сообщили в КС.

Иск против Зеленского в связи с нарушением президентом карантина изначально поступил в Хмельницкий городской суд. Однако из-за того, что глава государства пользуется правом неприкосновенности, дело перенаправили в Верховный суд, а оттуда – в КС.

10 июня Владимир Зеленский в сопровождении руководителя офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко заглянули в кафе в Хмельницком. Владелец кафе уже понес административную ответственность за то, что принял посетителей во время карантина – его оштрафовали на 17 тысяч гривен, передает ТАСС.

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