В России определили главные слова 2020 года

Они отразили самые волнующие события

Специалисты из Государственного института русского языка имени Пушкина назвали главные слова 2020 года. Ими стали "обнуление" и "самоизоляция". Отмечается, что выбранные понятия указывают на самые обсуждаемые и значимые для россиян темы уходящего года.

Доктор филологических наук Михаил Осадчий подчеркнул, что в 2020 году самыми популярными темами стали пандемия коронавируса и внесение поправок в Конституцию России.

"Слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте", - сказал Осадчий.

Чуть менее популярными стали слова "карантин", "голосование", "коронавирус", "конституция", "дистанцирование", "удаленка", "ковид" и "поправки", передает ТАСС.

Ранее Британский словарь английского языка объявил главное слово 2020 года. Им стало слово "локдаун" (lockdown).

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