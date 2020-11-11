"Злословие и глупости": Пугачева отреагировала на клевету в свой адрес

Ей к такому не привыкать

Певица Алла Пугачева отреагировала на многочисленные слухи, которые в последнее время окутывают ее семью.

"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", - написала Примадонна в Instagram.

Недавно СМИ сообщили, будто Алла Пугачева выступила против участия Ольги Бузовой в "Голубом огоньке". "Новый год - это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - якобы так сказала народная артистка СССР.

Ранее журналисты написали, что Кристина Орбакайте не хотела, чтобы ее мама прибегала к услугам суррогатной матери. "Моя мама не умеет быть настоящей матерью", - такие слова приписали звезде. 5 ноября телеведущий Максим Галкин назвал эту информацию "небылицей".

Напомним, что Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. Гарри и Елизавета родились в 2013 году.

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