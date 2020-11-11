ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эффективность вакцины "Спутник V" на испытаниях превысила 90%

12:21
  • среда
  • 11 ноября 2020

В исследованиях участвовали 16 тысяч добровольцев

Промежуточные итоги третьей фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник V" подвели в Российском фонде прямых инвестиций. Эффективность препарата составила 92%, сообщает РФПИ в Twitter.

В исследовании участвуют более 16 000 добровольцев. Оценку эффективности вакцины провели через 21 день после получения первой дозы препарата или плацебо. Отмечается, что в статистический анализ включено 20 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в сообщении фонда.

Еще 10 тысяч добровольцев были под наблюдением вне клинических испытаний. Это по большей части медики и представители других групп риска. Эти наблюдения также позволили заключить, что эффективность вакцины превышает 90%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.