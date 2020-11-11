Эффективность вакцины "Спутник V" на испытаниях превысила 90%

В исследованиях участвовали 16 тысяч добровольцев

Промежуточные итоги третьей фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник V" подвели в Российском фонде прямых инвестиций. Эффективность препарата составила 92%, сообщает РФПИ в Twitter.

В исследовании участвуют более 16 000 добровольцев. Оценку эффективности вакцины провели через 21 день после получения первой дозы препарата или плацебо. Отмечается, что в статистический анализ включено 20 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в сообщении фонда.

Еще 10 тысяч добровольцев были под наблюдением вне клинических испытаний. Это по большей части медики и представители других групп риска. Эти наблюдения также позволили заключить, что эффективность вакцины превышает 90%.

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