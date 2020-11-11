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Собянин посетил форум "Сильные идеи для нового времени"

14:52
  • среда
  • 11 ноября 2020

Одна из основных тем - как не потерять экономику в условиях пандемии

"Сильные идеи для нового времени" - под таким названием в среду стартовал форум в Москве. Его посетил Сергей Собянин.

Мероприятие собирает на одной площадке экспертов из разных сфер, представителей государства и неравнодушных граждан для обсуждений проектов, которые помогут обеспечить устойчивое развитие страны в новых экономических условиях, передает "ТВ Центр".

Авторы 100 сильнейших идей представляют их на форуме. Они касаются семи различных направлений. В том числе новые социальные и технологические стратегии, городское развитие и бизнес.

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Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
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