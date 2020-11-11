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Минкультуры оставило в силе проданные до 13 ноября билеты в театры

15:29
  • среда
  • 11 ноября 2020

Новые ограничения вступают с этой пятницы

В среду Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов на период до 15 января. Это связано с новыми ограничительными мерами, которые из-за коронавируса уже с пятницы вводятся в столице, передает "ТВ Центр".
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Так, билеты на спектакль, в кино или на концерт кассы будут продавать только с тем учётом, что число зрителей не должно превышать 25 процентов вместимости зала. При этом, если билет уже был приобретен заранее, а мероприятие состоится в период с 13 ноября по 15 января, то посетителя все равно пропустят. Что же касается выставок и групповых экскурсий, то они в ближайшие два месяца в Москве проводиться не будут.

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