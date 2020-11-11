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"Летающий город": в Музее Москвы открылась уникальная выставка

15:18
  • среда
  • 11 ноября 2020

Многие работы выставлены впервые

В Музее Москвы открылась выставка "ВХУТЕМАС -100. Школа авангарда". Правда, как и все временные экспозиции, она уже в эту пятницу будет закрыта. Так что стоит поторопиться.

Высшие художественные мастерские были созданы в 20-х годах прошлого столетия как самый инновационный вуз страны. Осваивать новое время и пространство студентам помогали лидеры авангарда - Родченко, Ладовский, Попова. Причём во всех направлениях - от живописи и скульптуры до мебели и промышленного дизайна, передает "ТВ Центр".

Что получилось - можно увидеть на выставке, многие работы выставляются впервые. Ну а центр экспозиции - "Летающий город". Автор мечтал, что когда-нибудь атомная энергия поднимет города в космос, оставив на земле лишь заводы и фабрики.

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Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы
Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы
Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы
Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы
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