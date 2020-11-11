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Ледовые катки в Москве будут работать в период пандемии

15:22
  • среда
  • 11 ноября 2020

Как будут соблюдаться меры безопасности, связанные с пандемией, сейчас решают организаторы

В среду власти города объявили, что из-за пандемии традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году решили не проводить. Зато в Москве откроют все катки. Занятия спортом на свежем воздухе - прекрасный ответ коронавирусу. На ВДНХ уже начали заливать самый большой в Европе каток.

Сейчас монтируют инженерные конструкции и павильоны, ставят ограждения и прокладывают разноцветную подсветку. Дорожки с искусственным покрытием и системой охлаждения уже готовы. Теперь их поливают  водой - вручную, из шлангов. И поэтапно, чтобы лёд успел схватиться и не потрескался.  

 

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Заливка катка
Заливка катка
Заливка катка
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