От коронавируса привились более 16 тысяч россиян

Компоненты вакцины "Спутник V" вводятся поочередно

Свыше 20 тысяч россиян вакцинированы первой из двух доз отечественного препарата "Спутник V". Более 16 тысяч человек привились обеими дозами вакцины.

Предполагается, что всего в третьей фазе исследования примут участие 40 тысяч человек. На сегодняшний день полноценную вакцинацию прошло чуть меньше половины от запланированного числа добровольцев.

"По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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