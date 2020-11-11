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Дробыш рассказал о самочувствии после госпитализации

13:19
  • среда
  • 11 ноября 2020

У композитора диагностировали коронавирус

Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал о самочувствии. Ранее стало известно, что неделю назад у него диагностировали COVID-19, но музыкант скрывал эту информацию. Сейчас он находится в больнице.
Виктор Дробыш заразился COVID-19

Дробыш признался, что врачи обнаружили у него воспаление легких. При этом продюсер чувствует себя "достаточно нормально" и надеется на скорое возвращение домой, передает "Вечерняя Москва".

"Я в больнице с воспалением легких. Чувствую себя достаточно нормально. Самочувствие улучшилось. Все стабильно. Не знаю, когда выпустят. Надеюсь, на этой неделе выйду", - заявил композитор.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 51,5 миллиона человек, 1,27 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,82 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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