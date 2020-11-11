Кремль разъяснил роль Совфеда в отправке миротворцев в Карабах

Отдельного согласия сенаторов не требуется

Использование российских Вооруженных сил за рубежом оговорено постановлением Совета Федерации от 2015 года. Отдельного разрешения сенаторов на отправку миротворческого контингента президенту России не требуется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом нет прямой необходимости. Потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации номер 355-СФ, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказал Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов – надо ли было Владимиру Путину получать согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это постановление действует и сегодня. Оно обеспечивает юридическую базу для задействования ВС России за рубежом.

Российские миротворцы отправились в зону нагорно-карабахского конфликта 10 ноября. Днем ранее президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении военных действий в регионе.

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