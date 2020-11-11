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Названы самые вредные женские пищевые привычки

14:12
  • среда
  • 11 ноября 2020

Они мешают похудеть

Американские диетологи перечислили ряд вредных женских пищевых привычек, которые ведут к ухудшению здоровья и набору веса. Отмечается, что некоторые из них не дают перейти на здоровый образ жизни.

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Женщины, особенно матери, часто едят стоя, что не приводит ни к чему хорошему. Для правильного усвоения пищи есть следует непременно сидя, при этом тщательно пережевывая пищу.

Также многие матери доедают за своими детьми, в том числе и вредные продукты, тем самым увеличивая количество и калорийность своей еды. Лучше приучать себя и детей к полезным закускам: овощам, фруктам и натуральным йогуртам.

Выбор блюд должен основываться на особенностях организма. Рацион лучше продумывать заранее, учитывая полезные свойства продуктов. Прекрасным началом дня для женщин станет белковый завтрак, в который могут войти насыщенный протеинами йогурт, овсяная каша с орехами и семенами и цельнозерновой хлеб. Также перекусы лучше упразднить, отдавая предпочтение полноценному приему пищи, передает издание Eat this, not that.

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