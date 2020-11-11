Мишустин сменил главу ФАС

Руководившего службой 16 лет Игоря Артемьева сменит вице-губернатор Петербурга

Новым главой Федеральной антимонопольной службы станет вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Он уже принял предложение премьер-министра Михаила Мишустина возглавить ведомство.

Глава правительства посоветовал новому руководителю ФАС в своей работе обращать особое внимание на формирование цен на продукты, газ и электроэнергию. Мишустин пожелал Шаскольскому удачи на посту.

Игорь Артемьев, который руководил ФАС 16 лет, станет помощником главы правительства. Новой работой, по его словам, он будет заниматься "с удовольствием".

"Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься", - сказал Артемьев, его слова приводит ТАСС.



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