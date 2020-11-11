Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

Документ, по словам спикера Госдумы, крайне важнен для страны

В среду Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о Госсовете. Он закрепляет структуру, функции и полномочия конституционного органа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал документ важнейшим для страны. Госсовет будет обеспечивать согласованную работу органов публичной власти и задавать направления, цели и приоритеты развития государства. Инициативу, направленную на реализацию поправок в Конституцию, поддержали все фракции, передает "ТВ Центр".

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