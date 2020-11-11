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Цены на нефть взлетели благодаря успехам с вакциной

13:39
  • среда
  • 11 ноября 2020

Стоимость марки Brent вернулась к сентябрьскому максимуму

Цены на нефть взлетели, вернувшись к максимальным показателям сентября. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,4% - к 12:50 по московскому времени она достигла 45,16 доллара. В последний раз Brent торговалась на этом уровне 2 сентября 2020 года.
Нефть продолжает дешеветь

За последние два дня стоимость Brent выросла более чем на 5 долларов. В свою очередь, WTI торгуется на уровне 43,14 доллара за баррель - это на 3,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс WTI с поставкой в декабре вырос на 3,29% - до 42,72 доллара.

Как отмечают аналитики, взлет цен на черное золото объясняется окончанием президентских выборов в США. Повлияли на стоимость также сообщения об успешных испытаниях компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса, пишут "Известия".

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