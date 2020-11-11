В российских регионах увеличат число бригад скорой помощи

Пандемия коронавируса привела к значительному увеличению числа госпитализаций

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал меры, которые предпринимаются для снижения нагрузки на "скорую помощь". По его словам, в регионах в настоящее время увеличивают количество бригад.

"Для снижения нагрузки на "скорую помощь" в регионах увеличивается количество бригад неотложной помощи", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что ведомство пересмотрело тарифы на оплату случаев госпитализации. Теперь стоимость ведения пациента с внебольничной пневмонией увеличена в два раза, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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