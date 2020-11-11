Роспотребнадзор назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Более трети зараженных выявлены после проверки контактов

В Роспотребнадзоре назвали управляемой ситуацию с распространением коронавируса в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, обстановку в некоторых регионах удалось стабилизировать за две недели благодаря введению масочного режима.

По данным Поповой, доля пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции по стране не превышает 4%. Этот показатель остается неизменным с начала марта.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на прошлой неделе составлял 13 на 100 тысяч населения. Попова отметила, что 30% случаев заражения коронавирусом было выявлено в результате проверки из-за контакта с инфицированным.

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