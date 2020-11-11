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"Путешествие в Рождество" отменяется

14:05
  • среда
  • 11 ноября 2020

Не будет в Москве и традиционных новогодних елок

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году в Москве проводиться не будет. Об этом в среду сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

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"Фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки", - говорится в сообщении оперштаба.

Тем не менее, улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией для создания праздничной атмосферы.

Открытые ледовые катки в столице будут работать, сообщили в штабе. Откроются и большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького. В штабе подчеркнули, что работать они будут с учетом требований Роспотребнадзора.

Накануне власти Москвы приняли решение о введении в столице дополнительных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. С 13 ноября по 15 января ресторанам, кафе, клубам и развлекательным заведениям запрещено работать в ночное время. Приостановлено проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий с участием посетителей. Количество зрителей в кинотеатрах и театрах не должно превышать 25% от вместимости зала.

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