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Старшенбаум пожаловалась на недомогание из-за слухов о романе с Яглычем

14:45
  • среда
  • 11 ноября 2020

Ей испортили праздник по случаю дня рождения сына

31-летняя актриса Анна Старшенбаум пожаловалась на плохое самочувствие после скандала на телевизионном шоу. 
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По словам Старшенбаум, работники программы "Судьба человека" "наврали" про то, что она хотела покончить с собой после расставания с актером Владимиром Яглычем. Звезда утверждает, что у них не было романа. 

11 ноября Анна Старшенбаум отмечает девятилетие сына Ивана, которого она родила от актера Алексея Бардукова. 

"У сына сегодня день рождения, только он отравился вслед за мной непонятно чем, и я, признаться, не исключаю, что нервы последней недели сказались", - написала Старшенбаум в Instagram. 

Напомним, Старшенбаум и Бардуков жили вместе с 2009 по 2017 год. Ходили слухи, что непродолжительный роман актрисы с Яглычем едва не разрушил ее семью раньше времени. 

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