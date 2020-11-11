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Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

14:47
  • среда
  • 11 ноября 2020

Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления ядерными силами, отметил президент

В России завершается создание нового исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом в среду заявил Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Названо условие, при котором Россия использует ядерное оружие

По словам президента, возможности систем значительно расширены - и сегодня все пункты позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на их основе принимать обоснованные решения. На высоком уровне находятся все элементы управления ядерными силами. Глава государства подчеркнул - оборудование и техника должны быть надежными, но при этом их важно своевременно обновлять и модернизировать, используя отечественные технологии, передает "ТВ Центр".

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы хорошо это понимаем, от живучести этих систем очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара. Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления ядерными силами. Они в хорошем состоянии, но какими бы передовыми они не были, на месте стоять нельзя. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - отметил Путин.

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