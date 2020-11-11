ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал сроки выхода из пика заболеваемости COVID-19

14:18
  • среда
  • 11 ноября 2020

Ситуация остается тревожной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве будет преодолен через несколько месяцев. 

Роспотребнадзор назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России
От коронавируса привились более 16 тысяч россиян

"Через несколько месяцев мы выйдем из пика пандемии", - цитирует Собянина РИА Новости.

Столичный градоначальник также сказал, что Европа не может остановить распространение коронавируса, несмотря на локдауны.  

По последним данным, свыше 51 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом. За минувшую неделю ВОЗ зафиксировала максимальный прирост новых случаев. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, в частности, в Великобритании, Испании и Италии. В некоторых странах, включая Венгрию, власти ввели комендантский час.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.