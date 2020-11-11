Собянин назвал сроки выхода из пика заболеваемости COVID-19

Ситуация остается тревожной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве будет преодолен через несколько месяцев.

"Через несколько месяцев мы выйдем из пика пандемии", - цитирует Собянина РИА Новости.

Столичный градоначальник также сказал, что Европа не может остановить распространение коронавируса, несмотря на локдауны.

По последним данным, свыше 51 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом. За минувшую неделю ВОЗ зафиксировала максимальный прирост новых случаев. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, в частности, в Великобритании, Испании и Италии. В некоторых странах, включая Венгрию, власти ввели комендантский час.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"