Новые министры и вице-премьер приступили к работе

Их кандидатуры одобрили депутаты

Три новых федеральных министра и вице-премьер в среду приступили к исполнению своих обязанностей. Церемонии представления прошли в профильных ведомствах. Накануне указ об их назначении подписал Владимир Путин. А перед этим все кандидатуры были одобрены Госдумой, передает "ТВ Центр".

Министерство энергетики возглавил Николай Шульгинов. В то время как бывший глава ведомства Александр Новак занял пост заместителя председателя правительства. Новым министром транспорта стал Виталий Савельев, руководивший до этого компанией "Аэрофлот".

Алексей Чекунков возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, сегодня премьер Михаил Мишустин назначил на пост руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, освободив его от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Руководивший ведомством с 2004-го года Игорь Артемьев станет помощником председателя правительства.

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