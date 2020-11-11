Собянин: локдауны не помогли остановить COVID-19 в Европе

Мэр Москвы оценил действия других стран в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение некоторых зарубежных стран вернуть локдауны, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Собянин отметил, что, несмотря на принимаемые меры и вводимые локдауны, остановить COVID-19 пока не получается. Он подчеркнул, что сейчас Россия, как и другие страны, столкнулась с ростом случаев выявления коронавируса из-за прихода осени, передает РИА Новости.

"Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост - рост заболеваемости, рост госпитализации. И во всех странах вводятся один за другим все более и более жесткие меры. Конечно, это не внушает оптимизма", - заявил мэр российской столицы.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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