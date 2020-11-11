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Объявлено о начале пострегистрационных испытаний вакцины от "Вектора"

14:53
  • среда
  • 11 ноября 2020

Параллельно препарат введут в гражданский оборот

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о начале пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор". Они стартуют 15 ноября, параллельно "Эпиваккорону" будут вводить в гражданский оборот.
Около 900 тысяч москвичей прошли вакцинацию на рабочем месте

"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказал Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

Голикова также сообщила парламентариям, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения среди россиян старше 5 лет превышен в 36 регионах России. Представители этой категории составляют 18% от общего числа заболевших, передает ТАСС.

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