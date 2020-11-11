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Московский оперштаб ответил на вопросы о новых ограничениях из-за COVID-19

14:38
  • среда
  • 11 ноября 2020

Они были введены накануне

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции в Москве ответил на главные вопросы об ограничениях, введенных накануне в Москве.

В штабе рассказали, что ледовые катки в Москве, в том числе на Красной площади и ВДНХ, будут работать с учетом требований Роспотребнадзора, однако режим работы может быть пересмотрен при изменении эпидемической ситуации. Фестиваля "Путешествие в Рождество", как и традиционных новогодних елок, этой зимой не будет.

Новогодние корпоративы должны проводиться с учетом ограничений. В случае нарушения заведения и участники празднования могут быть оштрафованы.

А вот учащихся, которые переведены на онлайн-обучение, штрафовать за появление на улице не будут. Тем не менее, столичные власти рекомендуют им воздержаться от необязательных поездок.

Не планируется ограничивать и работу домов отдыха и гостиниц в Москве, однако постояльцы и персонал должны соблюдать уже действующие нормы.

Накануне власти Москвы приняли решение о введении в столице дополнительных ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. С 13 ноября по 15 января ресторанам, кафе, клубам и развлекательным заведениям запрещено работать в ночное время. Приостановлено проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий с участием посетителей. Количество зрителей в кинотеатрах и театрах не должно превышать 25% от вместимости зала.

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