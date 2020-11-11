Депутат Мосгордумы Гусева рассказала о преимуществах законопроекта "Единой России" о "детях войны"

Парламентарий рассказала о преимуществах законопроекта

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что в законопроекте партии "Единая Россия" о социальной категории "дети войны" собраны все меры поддержки льготных категорий москвичей.

"Законопроектом "Единой России" вносятся изменения в уже существующий столичный закон, называемый "социальным кодексом города". В нем собраны все меры поддержки льготных категорий москвичей. Мы решили внести изменения в уже существующий закон, и наши аргументы были следующие: нужно, чтобы в одном документе были указаны все льготные категории, выплаты, нематериальная поддержка, ответственность органов исполнительной власти. Очень важно, чтобы наши коллеги, жители Москвы, люди, имеющие право на льготы, могли найти все это в одном документе", - рассказала парламентарий.

Она объяснила, что москвичи, входящие в категорию "детей войны", не должны будут дополнительно посещать МФЦ или собирать документы – предоставление всех льгот будет администрироваться столичным департаментом труда и социальной защиты населения.

"Детьми войны" считаются те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. "Они на себе почувствовали потерю близких, голод и холод, а после уже вместе с нашим народом поднимали города, работали в совхозах, на предприятиях и своим трудом помогали развитию нашей великой страны. Самому молодому из них сегодня 75 лет. Для нас особенно важно позаботиться о них сейчас", - заявила Гусева.

В настоящее время в Москве проживает более 80 тысяч человек, которые не попадают ни под какую другую категорию льгот, кроме "детей войны". Законопроект предусматривает для них не только денежные выплаты, но также бесплатный проезд в общественном транспорте, проезд на железнодорожном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и сами путевки. Также "дети войны" смогут бесплатно получить комплексное медицинское и социальное обслуживание и зубное протезирование.

Отмечается, что в московский парламент внесено сразу два законопроекта - партий "Единая Россия" и КПРФ, передает АГН "Москва". "Думаю, мы выбрали самый лучший вариант, внеся все изменения в уже существующий с 2004 года закон о социальной поддержке жителей Москвы", - добавила Гусева.

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