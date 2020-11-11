Сергунина пожелала удачи российским спортсменам на Cybathlon 2020

Страну на чемпионате представят пять команд

Разработки московских компаний применят члены российской сборной на мировом чемпионате Cybathlon 2020. Турнир проводится среди спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Россию на чемпионате представят пять команд, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Соревнования пройдут 13-14 ноября и соберут около 60 команд из 21 страны, отмечается в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В условиях пандемии коронавируса кибатлеты будут выступать на домашних площадках. В России чемпионат пройдет на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, площадку подготовили в соответствии с регламентом соревнований.

В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников, но и современные технологии - передовые средства реабилитации.

"В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи" - приводит пресс-служба слова Натальи Сергуниной.

Кибатлеты продемонстрируют возможности отечественных разработок на специально оборудованных треках. Перед ними стоят такие задачи, как подъем по лестнице, определение на ощупь предмета из коробки или цифровые гонки – для пользователей нейроинтерфейсов. Выступления россиян будут транслироваться на сайте чемпионата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"