Собянин назвал возможные сроки принятия новых ограничений по COVID-19

Власти ждут результатов от действующих мер

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующие меры по регулированию ситуации с распространением COVID-19 в столице могут быть приняты через 2-3 недели.

Он отметил, что дальнейшие решения будут зависеть от результатов уже введенных ограничений. По его словам, новые меры минимально затронут бизнес и экономику, передает РИА Новости.

"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - заявил Собянин.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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