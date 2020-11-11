ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки

15:42
  • среда
  • 11 ноября 2020

Актриса идет на поправку

49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, стала выходить на прогулки.
Заворотнюк обращалась к услугам суррогатной матери

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" живет в доме в поселке Крекшино. Гостей она не принимает, ее окружают только родные. 

По данным Тeleprogramma.pro, Заворотнюк выходит на прогулки, но только во дворе дома. Пределы участка она не покидает. Когда актриса уезжает в больницу, машину к дому подгоняют таким образом, чтобы папарацци не смогли сфотографировать больную звезду. 

Родственники Заворотнюк крайне сдержанно говорят о ее состоянии. По их словам, она идет на поправку. 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк воспитывает двухлетнюю дочь Милу, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.