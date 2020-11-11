Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки

Актриса идет на поправку

49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, стала выходить на прогулки.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" живет в доме в поселке Крекшино. Гостей она не принимает, ее окружают только родные.

По данным Тeleprogramma.pro, Заворотнюк выходит на прогулки, но только во дворе дома. Пределы участка она не покидает. Когда актриса уезжает в больницу, машину к дому подгоняют таким образом, чтобы папарацци не смогли сфотографировать больную звезду.

Родственники Заворотнюк крайне сдержанно говорят о ее состоянии. По их словам, она идет на поправку.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк воспитывает двухлетнюю дочь Милу, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

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