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Жених и невеста утонули в реке, пытаясь повторить сцену из "Титаника"

15:29
  • среда
  • 11 ноября 2020

Трагедия произошла на глазах у родственников

В Индии жених и невеста решили устроить предсвадебную фотосессию, повторив знаменитую сцену из фильма "Титаник", но утонули.

Трагедия произошла в штате Карнатака, недалеко от города Талакаду. 28-летний парень и 20-летняя девушка отправились на рыбацкой лодке к истоку реки. Они решили повторить знаменитую сцену из фильма, где герой Леонардо Ди Каприо обнимает героиню Кейт Уинслет, стоящую на носу корабля.

Однако из-за сильного течения гребец не справился с управлением, и лодка перевернулась.  Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а влюбленные утонули. Все это произошло на глазах у родственников, которые ждали пару на берегу.

Как пишет издание Kaumudi Online, свадьба была запланирована на 22 ноября. Теперь полиция занимается расследованием трагедии.

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Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма "Титаник"
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