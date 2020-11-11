Жених и невеста утонули в реке, пытаясь повторить сцену из "Титаника"

Трагедия произошла на глазах у родственников

В Индии жених и невеста решили устроить предсвадебную фотосессию, повторив знаменитую сцену из фильма "Титаник", но утонули.

Трагедия произошла в штате Карнатака, недалеко от города Талакаду. 28-летний парень и 20-летняя девушка отправились на рыбацкой лодке к истоку реки. Они решили повторить знаменитую сцену из фильма, где герой Леонардо Ди Каприо обнимает героиню Кейт Уинслет, стоящую на носу корабля.

Однако из-за сильного течения гребец не справился с управлением, и лодка перевернулась. Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а влюбленные утонули. Все это произошло на глазах у родственников, которые ждали пару на берегу.

Как пишет издание Kaumudi Online, свадьба была запланирована на 22 ноября. Теперь полиция занимается расследованием трагедии.

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