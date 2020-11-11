Собянин: Москва на 100% исполнит свои соцобязательства

Деньги на это есть, заверил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы на 100% исполнят все социальные обязательства перед жителями.

"На это деньги есть. Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено", - заявил мэр, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Говоря о ситуации с коронавирусом в Москве, Собянин допустил, что она стабилизируется через две-три недели. "Посмотрим, проживем неделю, две-три. Возможно, что ситуация стабилизируется. Мы надеемся", - сказал мэр, добавив, что "ситуация в Европе не внушает оптимизма" (цитата по РИА Новости).

По данным оперштаба, за сутки в столице подтверждено 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа госпитализировано 1366 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек.

Видео: Собянин посетил форум "Сильные идеи для нового времени"

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