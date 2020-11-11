Голикова назвала бессмысленным тотальное обследование россиян на COVID-19

По мнению вице-премьера, это лишнее

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что в России нет необходимости в тотальном обследовании населения на COVID-19. На сегодняшний день направление на тесты дает врач при наличии симптомов.

"Сегодня все-таки обследование осуществляется по назначению врача. Почему так? Потому что ковидная инфекция является такой инфекцией, которую обследовав сегодня, можно выявить завтра. И это означает, что с периодичностью раз в три-четыре дня мы должны обследовать население всей страны", - объяснила Голикова.

Она добавила, что сейчас объемы тестирования в России – одни из самых высоких в мире. Врачи нацелены на раннее выявление коронавируса, что, в результате, "позволяет нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает – 20 с лишним тысяч в сутки", - передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 51,5 миллиона человек, 1,27 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,82 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"