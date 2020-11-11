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В торговых центрах ЦАО за день выявили 58 "безмасочников"

15:41
  • среда
  • 11 ноября 2020

Нарушители заплатят штраф

58 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах Центрального административного округа в ходе рейдов 11 ноября. Об этом рассказал Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов. 

Рейды, в частности, прошли в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга" и "Европа". На нарушителей составлены административные протоколы. Теперь они должны заплатить штрафы в размере 4 тысяч рублей.

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