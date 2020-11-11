Минздрав объявил о начале массового производства вакцины "Спутник V"

Препарат уже отправляют в регионы

Российские производители запускают массовое производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Технические регламенты отработаны, наращиваются промышленные масштабы. Препарат уже отправляют в регионы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", - заявил глава Минздрава на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

Министр напомнил, что в России продолжаются исследования еще нескольких препаратов. В частности, проходят клинические исследования инактивированной вакцины. Эффективность и безопасность вакцины оцениваются с помощью цифровых технологий, приводит слова Мурашко ТАСС.

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