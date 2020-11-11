Историка Соколова могут вновь проверить на вменяемость

А его бывшую любовницу - на предмет ложных показаний

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова потребовал назначить новую психиатрическую экспертизу своему подзащитному.

По мнению Сергея Лукьянова, первая проверка, которая признала Соколова вменяемым, была проведена в рядом неточностей, в частности, в ней не были указаны применяемые методики, передает ТАСС.

Кроме того, фабула обвинения изменилась, уточняет РИА Новости. На стадии предварительного следствия утверждалось, что Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко тремя выстрелами в голову. А в ходе судебного следствия стало известно, что сначала Соколов первым выстрелом ранил Ещенко, затем стал ее душить, после чего выстрелил еще трижды.

Другой адвокат Соколова, Александр Торгашев, подал заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить клевету и ложные показания одного из свидетелей - это бывшая любовница историка Екатерина Пржигодзкая.

"Мы подали заявление о совершении преступления, указав, какие конкретно заведомо ложные сведения Пржигодзкая сообщила суду", - сообщил защитник изданию "Фонтанка".

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

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