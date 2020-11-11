В Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса и такси

В результате аварии один человек погиб и один пострадал

В Москве столкнулись автобус и машина такси. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в столичном управлении МВД.

ДТП произошло днем на улице Большая Академическая, передает "Интерфакс". Движение транспорта в этом районе в настоящий момент затруднено.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в ДТП попал рейсовый автобус "Мосгортранса" маршрута №Т19. "В автобусе пострадал водитель, в автомобиле один погибший", - сказал собеседник агентства.

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