Назван продукт, снижающий риск сердечных болезней

Он также регулирует уровень холестерина

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижается у пациентов, регулярно употребляющих грецкие орехи. Проведенное испанскими и британскими медиками исследование раскрыло дополнительные преимущества такой диеты – кроме уже известного свойства снижать уровень холестерина.

В исследованиях участвовали более 700 здоровых пожилых людей. Одна группа добровольцев в течение двух лет употребляла от 30 до 60 граммов грецких орехов в день. Вторая группа этот продукт не использовала.

Ученые выяснили, что у первой группы значительно снизились 6 из 10 биомаркеров воспалительного процесса, связанного с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. На вес пациентов изменение диеты никак не повлияло, пишет Journal of the American College of Cardiology.

