Ревнивец зарубил жену топором в салоне красоты под Петербургом

Преступник задержан

В Ленинградской области ревнивый 52-летний муж убил 36-летнюю жену в разгар рабочего дня.

Трагедия развернулась днем 11 ноября в маникюрном салоне одного из торговых центров на Магистральной улице в городе Всеволожск. Сначала мужчина выстрелил в женщину из травматического пистолета, затем ударил порядка 10 раз топором, пишет издание "Фонтанка".

От полученных травм пострадавшая скончалась. На данный момент подозреваемый задержан. Официальной информации о причинах убийства пока нет, однако источник издания 78.ru утверждает, что мужчина решил расправиться с супругой на почве ревности.

На месте трагедии работают представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

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