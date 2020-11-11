Биолог назвал самые опасные места во время пандемии

Людям стоит избегать закрытых помещений

Коронавирус легче распространяется в тех местах, где нет циркуляции открытого воздуха, а также в закрытых помещениях с неправильной системой кондиционирования. Об этом сообщил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, подхватить вирус проще всего в общественном транспорте. Опасно, но в меньшей степени находиться спортзалах и ресторанах.

"В парках опасности почти нет. Открытый воздух - это не то место, где вирус будет распространяться. Он распространяется в виде аэрозоля. Частицы мокроты выкашливаемой, которая содержит вирус", - сообщил биолог радиостанции "Говорит Москва".

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксирован 19851 новый случай коронавируса. При этом выздоровели 18616 пациентов. Скончались 432 человека.

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