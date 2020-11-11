Собянин: экономика Москвы придет в норму к концу 2021 года

Следующий год будет тяжелым, заявил мэр столицы

Экономика Москвы придет в норму к концу 2021 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени". "Это будет небыстрое восстановление. 2021 год, на мой взгляд, будет тяжелым. Может, даже начало года [будет] тяжелее 2020 года. Но на конец года мы уже выйдем на <...> приличные параметры и нормальную экономику. И мировую, и [экономику] страны, и города", - сказал мэр. Форум "Сильные идеи для нового времени" собрал на одной площадке экспертов, представителей госорганов и неравнодушных граждан, чтобы обсудить проекты, которые помогут обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие страны.

Новые идеи обсуждают по нескольким направлениям: от молодежной политики до высоких технологий, от глобальной пандемии до обустройства отдельно взятого двора. Малое количество посадочных мест не должно вводить в заблуждение, ведь основная аудитория собралась онлайн. На сцене - лишь ключевые спикеры.

Больше всего проектов поступило из Москвы. Столица - безусловный лидер по привлечению инвестиций. Огромное поле для реализации своих идей. Как это работает, наглядно объясняют на специальном стенде. Но чего ждать в современных реалиях? Коронавирус вредит не только здоровью, но и экономике. В федеральном масштабе пандемия уже сказалась на безработице, инфляции, материальном благополучии населения. Последствия в полной мере станут ощутимы только в следующем году. Преимущество Москвы в этой ситуации - разноплановость экономики. Столица - не моногород. Сергей Собянин отметил: ситуация стабилизируется в ближайшее время. Стратегия создания конкурентного мирового мегаполиса будет продолжена, несмотря на все возникшие сложности.

"Москва очень диверсифицированный город. Экономика не зависит от ТЭКа, финансов, промышленности, оборонки или ещё чего-то. Все сектора примерно представлены одинаково в структуре города и создают такой устойчивый баланс. У нас вообще нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако в связи с ужесточением ограничительных мер закономерный вопрос бизнеса: не повторится ли весенний локдаун? При таком сценарии на инвестиции можно не рассчитывать. Сергей Собянин отметил, что в бюджете Москвы предусмотрены все социальные обязательства. Работа с инвесторами будет продолжена.

"Тот объем пандемии, который был весной, был для нас критический, и мы были вынуждены объявлять локдаун. Сегодня с этим же уровнем мы справляемся без глобальных ограничений. Эти ограничения минимально должны касаться экономики и бизнеса", - объяснил мэр.

На форуме подвели итоги конкурса проектов. Он стартовал в июне, потому каждая инициатива касалась борьбы с инфекцией. Из 15 тысяч идей отобрали 100 лучших.

"Проекты в области технологий, в области дистанционных образовательных услуг, социальных услуг. Люди приходили, говорили - мы готовы помочь минимизировать риски в условиях пандемии", - сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В том, что новые проекты будут реализованы, сомнений нет. За развитием, например, креативных индустрий будет следить рабочая группа с участием представителей Администрации президента и правительства. Сегодня на мыслящих нестандартно ставит государство.

"Мир уже поменялся, и органы власти поменяли отношения к креативным индустриям. От того, что это баловство до того, что это такие необходимые затраты. Сегодня понятно, что это ресурс развития", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что лучшим результатом их работы станет как можно меньшее количество упоминаний слова коронавирус. Если и говорить об этом, то как о пройденном этапе, и делиться опытом. Один из положительных моментов пандемии с экономической точки зрения - удаленка. Многие научились работать дистанционно. Компании оптимизировали ресурсы. Мировая тенденция, в которой плюсов оказалось существенно больше, чем недостатков.

Павел Прокопенко, Илья Ушаков, Василий Батурин. "ТВ Центр".

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