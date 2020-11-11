Борьба с COVID-19 в России: регионы усиливают ограничительные меры

"Красные зоны" открывают в районных поликлиниках, на помощь врачам приходят волонтеры

За сутки в России после перенесенного коронавируса выписаны 18616 человек. Это рекордное количество. По данным оперштаба, вновь выявлен 19851 случай заболевания. 432 человека скончались. В регионах усиливают ограничительные меры. "Красные зоны" открывают в районных поликлиниках. На помощь врачам приходят волонтеры. В центре Гамалеи заявили, что уже в этом месяце может начаться массовая вакцинация россиян.

"Красная зона" находится не в специализированном ковидном госпитале, а в обычной районной поликлинике. Во Владивостоке власти пошли на эксперимент: на базе нескольких поликлиник, которые во время пандемии не принимают посетителей с температурой и другими признаками ОРВИ, а предлагают вызывать врача на дом, создали пять инфекционных центров.

"Это беспрецедентное решение. Вызовов очень много, заболевших очень много. Мы ко всем приехать быстро не успеваем. И поэтому организовали такие центры для того, чтобы те, кто ответственные люди, те, кто может соблюсти все меры предосторожности, могли прийти и получить всю помощь здесь", - сказала врио главного врача поликлиники №3 Владивостока Анжелла Кабиева.

С температурой и симптомами ОРВИ - направо. С подтвержденным диагнозом COVID-19 -налево. У каждого такого инфекционного центра при поликлинике два отдельных входа, две регистратуры, разные кабинеты для приема. Первый же день работы показал - услуга более чем востребована. Сразу 300 посетителей. Врачи буквально падали с ног, принимали до позднего вечера, но обслужили всех.

"Мало того, что нагрузка физическая, психоэмоциональная, врачи - тоже люди, они тоже иногда заболевают. У нас выпадают бойцы с фронта, но мы ищем возможности", - говорит заведующая амбулаторным инфекционным центром поликлиники № 3 Владивостока Екатерина Хмельницкая.

А вот еще одно нестандартное решение столицы Приморья - специальные круглосуточные автобусы. Они доставляют горожан с недомоганием в инфекционные центры, чтобы изолировать их от других пассажиров общественного транспорта. Проезд бесплатный. Интервал движения - 120 минут.

"В каждом автобусе находятся маски, если вдруг пассажир зашел без маски. Водитель на каждом конечном пункте обязательно обрабатывает поручни, сиденья", - рассказал главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич.

Как на фронте, говорят врачи про коронавирус. В каждом регионе - свои ноу-хау в помощь медикам. В поликлиниках Благовещенска волонтеры помогают сотрудникам с оформлением документов.

В 1-й горбольнице Махачкалы добровольцы передают пациентам из "красной зоны" посылки от родных.

В Иркутске рядовые автовладельцы выручают врачей своим личным транспортом. Сегодня в России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки, но противоэпидемические меры продолжают соблюдать по всей стране.

В Санкт-Петербурге новые ограничения по коронавирусу вводятся с 14 ноября до 15 января. В Москве - с 13 ноября. Это вынужденные меры.

"Что может реально, пока нет массовой вакцинации, остановить инфекцию - это приверженность населения, прежде всего, к соблюдению рекомендаций оперативного штаба, Роспотребнадзора. В 13 регионах, где отмечается отчетливый рост, только 50% населения соблюдает перчаточно-масочный режим", - сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Массовая вакцинация россиян возможна уже в ближайшие недели, такой прогноз делают в центре Гамалеи. Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовал промежуточные результаты пострегистрационных клинических испытаний. Они убедительно свидетельствуют: на третьем этапе эффективность нашего препарата - 92%. Кстати, у восхваляемой Дональдом Трампом, но пока еще не запущенной в производство, американо-немецкой вакцины аналогичные результаты - более 90%. При этом наш уже работающий "Спутник V" пытаются дискредитировать и не допустить на мировой рынок.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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